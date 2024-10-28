Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? (Discord erişim engelinde son durum)
Topluluk kurma platformu olarak tanımlanan Discord'un ne zaman açılacağıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Semih Çelik'in iki genç kızı canice öldürmesinin ardından Discord'da da ortaya çıkan bazı iddialar nedeniyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından platforma erişim engeli getirildi. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak?
Discord erişim engelinde son durum, Discord platformunu kullanan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. "HAHA" rumuzlu Discord yayın kanalında yaşı küçük çocukların hedef alınması ve çocuklara cinsel istismar, şantaj uygulandığı iddia edilmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve mahkeme kararıyla Discord kapatıldı. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak?