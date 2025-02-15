Discord son dakika açılacak mı, ne zaman? Türkiye’de Discord erişim engeli kaldırılıyor mu?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, 2024 yılının Ekim ayında erişim engeli getirilen Discord’a kısmi olarak erişim sağlayabildiklerini iddia etti. Bu gelişmenin ardından yazılı, sesli ve görüntülü iletişim kurulabilen uygulamanın erişim yasağının kalkıp kalkmadığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada erişim engeli bulunan platformların tekrar hukuki süreçle açılabileceğini aktarmıştı. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

Discord son dakika açılacak mı, ne zaman? Türkiye’de Discord erişim engeli kaldırılıyor mu? - 1

Ekim ayında çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi olaylarla gündeme gelen Discord’a mahkeme kararıyla erişim yasağı gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birçok açıklamasında konuyla ilgili olarak içerik çıkarma ile ilgili taleplerin karşılanması durumunda engel konulması gerekmeyeceğinin altını çizdi. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların ardından uygulamaya erişimin olup olmadığı ise kullanıcılar tarafından mercek altına alındı. Bakan Uraloğlu, yaşanan hukuki sürece dikkat çekerek sosyal medya platformlarının dışında bir engel koymayı istemediklerini vurguladı. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, erişim yasağına ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Discord son dakika açılacak mı, ne zaman? Türkiye’de Discord erişim engeli kaldırılıyor mu? - 2

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda iletişim ve sosyal medya platformu Discord’a erişim engeli getirilmişti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Discord’a erişim sağlayabildiklerini iddia ederken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Discord’a erişim yasağı 14 Şubat tarihi itibariyle devam ediyor.

Discord son dakika açılacak mı, ne zaman? Türkiye’de Discord erişim engeli kaldırılıyor mu? - 3

AKAN URALOĞLU  HUKUKİ SÜRECE DİKKAT ÇEKTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede erişim yasağı bulunan Roblox ve Discord’un içerik çıkarma taleplerini karşılaşmış olması durumunda bir mahkeme kararı doğrultusunda kapanmaları gerekmeyeceğini ifade ederek “ Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok.” dedi. Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise erişim engeli bulunan platformların tekrar hukuki süreçle açılacağının altını çizdi. 

Discord son dakika açılacak mı, ne zaman? Türkiye’de Discord erişim engeli kaldırılıyor mu? - 4

DİSCORD’A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GELDİ? 

Amerika merkezli popüler iletişim platformu Discord, istismar, şantaj ve müstehcenlik içeren uygunsuz içeriklerin tespit edildiği gerekçesiyle Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan karar kapsamında kapatıldı. 

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