Discord son dakika açılacak mı, ne zaman? Türkiye’de Discord erişim engeli kaldırılıyor mu?
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, 2024 yılının Ekim ayında erişim engeli getirilen Discord’a kısmi olarak erişim sağlayabildiklerini iddia etti. Bu gelişmenin ardından yazılı, sesli ve görüntülü iletişim kurulabilen uygulamanın erişim yasağının kalkıp kalkmadığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada erişim engeli bulunan platformların tekrar hukuki süreçle açılabileceğini aktarmıştı. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…
Ekim ayında çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi olaylarla gündeme gelen Discord’a mahkeme kararıyla erişim yasağı gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birçok açıklamasında konuyla ilgili olarak içerik çıkarma ile ilgili taleplerin karşılanması durumunda engel konulması gerekmeyeceğinin altını çizdi. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların ardından uygulamaya erişimin olup olmadığı ise kullanıcılar tarafından mercek altına alındı. Bakan Uraloğlu, yaşanan hukuki sürece dikkat çekerek sosyal medya platformlarının dışında bir engel koymayı istemediklerini vurguladı. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, erişim yasağına ilişkin detaylar…