Discord Türkiye'de açılacak mı? Küresel yaş doğrulama kararı sonrası gözler o tarihte

Yaş doğrulaması yapmayan hesaplar otomatik olarak "18 yaş altı" moduna geçecek. Bu modda, yaş kısıtlı sunuculara, kanallara ve canlı yayın özelliklerine erişim engellenecek.

Kullanıcılar, yüz tanıma teknolojisiyle selfie çekerek veya resmi kimlik belgelerini (pasaport, ehliyet gibi) Discord'un çözüm ortaklarına yükleyerek yaşlarını kanıtlayabilecek. Bu işlem, üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Doğrulama yapılmazsa, kullanıcılar hassas içerikleri göremeyecek, belirli kanallarda konuşamayacak ve platformun tam potansiyelinden yararlanamayacak. Örneğin, yetişkin temalı sunucular tamamen erişime kapanacak.

Discord, bu verilerin yalnızca doğrulama için kullanılacağını ve saklanmayacağını belirtiyor.