Discord Türkiye'de açılacak mı? Küresel yaş doğrulama kararı sonrası gözler o tarihte
10.02.2026 09:38
NTV - Haber Merkezi
9 Ekim 2024'te Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye'de erişim engeli getirilen Discord uygulaması için yeni haberler gelmeye başladı. Platformda çocuk istismarı, müstehcenlik ve yasa dışı içeriklere dair şüphelerin yer alması nedeniyle, uygulama bir süredir Türkiye'de erişime engelli durumda. Peki, Discord Türkiye'de açılacak mı?
Discord, Mart 2026'dan itibaren küresel olarak yaş doğrulaması (yüz tanıma veya kimlik doğrulaması) zorunluluğu getiriyor. Doğrulama yapmayan hesaplar otomatik olarak 18 yaş altı moduna geçecek ve kısıtlamalara tabi olacak.
Bu adım, özellikle Türkiye'deki engelin gerekçesi olan çocuk güvenliği sorununu doğrudan hedefliyor.
Sosyal medyadaki Discord kullanıcıları bunu yasak kaldırma hamlesi olarak yorumluyor ve erişim engelinin kalkması için yeni bir hamle olarak görüyor.
DİSCORD EN KAPSAMLI DEĞİŞİKLİĞİNİ DUYURDU
Discord, çocuk güvenliğini artırmak amacıyla bugüne kadarki en kapsamlı değişikliğini duyurdu. Mart 2026 başından itibaren, tüm kullanıcılar için yaş doğrulaması zorunlu hale gelecek. Bu karar, platformun yetişkin içeriklerine erişimi kısıtlamak ve genç kullanıcıları korumak için tasarlanacak.
İşte yeni kararla birlikte değişecekler:
Yaş doğrulaması yapmayan hesaplar otomatik olarak "18 yaş altı" moduna geçecek. Bu modda, yaş kısıtlı sunuculara, kanallara ve canlı yayın özelliklerine erişim engellenecek.
Kullanıcılar, yüz tanıma teknolojisiyle selfie çekerek veya resmi kimlik belgelerini (pasaport, ehliyet gibi) Discord'un çözüm ortaklarına yükleyerek yaşlarını kanıtlayabilecek. Bu işlem, üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.
Doğrulama yapılmazsa, kullanıcılar hassas içerikleri göremeyecek, belirli kanallarda konuşamayacak ve platformun tam potansiyelinden yararlanamayacak. Örneğin, yetişkin temalı sunucular tamamen erişime kapanacak.
Discord, bu verilerin yalnızca doğrulama için kullanılacağını ve saklanmayacağını belirtiyor.