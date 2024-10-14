Discord'a erişim engelinde son durum: Discord erişim engeli ne zaman kalkacak?

DİSCORD UYGULAMASI HAKKINDA



Kullanıcıların sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan Discord, 2015 yılında ABD merkezli olarak kuruldu.



Bu yıl itibarıyla aylık 200 milyona yakın aktif kullanıcısı bulunan platform, oyun toplulukları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Bu topluluklar, oyun yayınları yaparak özel sunucularda bu oyunlar üzerine sohbet edebiliyor.



Dünyada 30’uncu en çok ziyaret edilen web sitesi olan Discord, oyun toplulukları arasında popülerlik kazanmış olsa da eğitim, sanat gibi farklı ilgi alanlarına sahip topluluklar tarafından da kullanılıyor. Kullanıcılar, sunucular adı verilen özel alanlar oluşturabiliyor veya mevcut sunuculara katılarak ilgi alanlarına yönelik sohbetlerde yer alabiliyor.



Dünyanın her yerinden kullanıcısı bulunan Discord'un en fazla kullanıldığı ülkeler listesinde ilk üç sırada ABD, Brezilya ve Hindistan yer alıyor.



Platformun kullanıcılarının yaş aralığına bakıldığında ise 24-34 yaş aralığı, yüzde 53 ile Discord'u en fazla tercih eden grup olarak öne çıkıyor. Bu yaş grubunu, yüzde 20 ile 16-24 yaş arası takip ediyor. Cinsiyet dağılımına bakıldığında Discord'daki her 10 kullanıcıdan yaklaşık 7'si erkek, 3'ü kadın.