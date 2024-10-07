Discord engellenecek mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Discord'a erişim engeli sorusuna yanıt

“YASAKÇI OLMAK İSTEMİYORUZ ANCAK…”

Hafta sonu İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlarıyla toplantı yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu.