Discord engellenecek mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Discord'a erişim engeli sorusuna yanıt

İletişim platformu Discord son günlerde çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündemde… Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un engellenip, engellenmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi. Bu konuda istişarelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Henüz verilmiş bir karar yok.” dedi.

Discord engellenecek mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Discord'a erişim engeli sorusuna yanıt - 1

Mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialarla gündeme geliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Discord engellenecek mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Discord'a erişim engeli sorusuna yanıt - 2

DİSCORD UYGULAMASI ENGELLENECEK Mİ?

Sosyal medyada paylaşılan iddialar üzerine uygulamanın engellenip, engellenmeyeceği gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin Discord platformuna yönelik sorusunu yanıtladı.
Discord engellenecek mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Discord'a erişim engeli sorusuna yanıt - 3

“YASAKÇI OLMAK İSTEMİYORUZ ANCAK…”

Hafta sonu İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlarıyla toplantı yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu.
Discord engellenecek mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Discord'a erişim engeli sorusuna yanıt - 4

AİLELERE ÇAĞRI

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, “Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER