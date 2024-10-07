Discord engellenecek mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Discord'a erişim engeli sorusuna yanıt
İletişim platformu Discord son günlerde çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündemde… Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un engellenip, engellenmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi. Bu konuda istişarelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Henüz verilmiş bir karar yok.” dedi.
Mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialarla gündeme geliyor.