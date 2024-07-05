Dişi çekilen küçük çocuğun hayatı kabusa döndü

SEBEP ENFEKSİYONLAR DİŞİN ÇEKİLMESİ

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde 11 gündür tedavi gördüklerini söyleyen Çavdar, dişin çekildiği günün ertesi günü antibiyotik verildiğini ve dişin daha da şişmeye başladığını dile getirdi.



"Gözü kapanmaya başladı. Çarşamba sabahı oğlum beni uyandırdı ve 'gözüm kapandı' dedi. Hemen alıp diş hastanesine götürdüm." diye konuşan Çavdar, "Doktorlar direkt çocuğun dişi iltihaplıymış, enfeksiyon yayılmış hiç vakit kaybetmeden hastaneye gidin çocuğunuzun yatışı yapılsın dedi. Buraya gelir gelmez doktorlar hemen göz bölümüne sevk ettiler ve yatışımız yapıldı. 11 gündür çocuk enfeksiyon servisinde tedavi görüyoruz. Bunun sebebi ise enfeksiyonlu dişin çekilmesi.” dedi.



Aile, savcılığa suç duyurunda bulunacağını dile getirdi.