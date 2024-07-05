Dişi çekilen küçük çocuğun hayatı kabusa döndü

İstanbul Küçükçekmece'de enfeksiyonlu dişin çekilmesinin ardından yüzü şişmeye başlayıp ateşi çıkan ve kusan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Ailesi ile birlikte kabus dolu günler geçiren çocuğa göz selüliti hastalığı teşhisi konuldu. 11 gündür hastanede tedavi gören küçük çocuğun geç kalınması halinde gözünü kaybedebileceği belirtildi.

Dişi çekilen küçük çocuğun hayatı kabusa döndü - 1

Küçükçekmece'de bulunan özel bir diş polikliniğinde Seda Çavdar, 8 yaşındaki oğlu Rüzgar Taha Çavdar'ı dişinin ağrısı üzerine özel bir polikliniğe götürdü.

8 yaşındaki çocuğun önce filmi çekildi. Ardından anne Sevda Çavdar'a oğlunun dişinin kurtarılamayacağı, çekilmesi gerektiği söylendi. Doktor çekim işlemine başladı.

Çekim işlemi bir türlü gerçekleşmezken iddiaya göre, ilk doktorun 45 dakika süren işleminin ardından anneden odadan çıkması istendi. Anne bu talebi geri çevirirken odaya başka doktor çağrıldı.

Çekim işlemi ikinci doktor tarafından gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dişi çekilen küçük çocuğun hayatı kabusa döndü - 2

YÜZÜ ŞİŞMEYE VE KUSMAYA BAŞLADI

Özel poliklinikte gerçekleştirilen diş çekiminin ardından Rüzgar Taha Çavdar ve anne Seda Çavdar, merkezden ayrılarak eve döndü. Dişi çekilen çocuğun yüzünde bir süre sonra şişlik meydana geldi.

Bunun üzerine Seda Çavdar, polikliniği aradı. Poliklinikte bulunan yetkili antibiyotik verilmediğini öğrenince aileye antibiyotik reçetesi yazarak kullanmasını söyledi.

8 yaşındaki çocuk antibiyotiği kullanmasına rağmen yüzündeki şişlikler arttı. Ateşi çıkan çocuk kusmaya başladı. Devamında polikliniğe giden aileye yetkililer bunun komplikasyon olduğunu ve yaşanabildiğini söyledi.

Dişi çekilen küçük çocuğun hayatı kabusa döndü - 3

BAŞKA BİR HASTANEYE GİTTİLER 

Eve geri dönen aile sorunların devam etmesiyle birlikte bu sefer başka bir hastaneye kontrole gitti. Orada çocuğun son durumunu gören yetkililer ise anne Seda Çavdar'a çocuğu hemen devlet hastanesine götürmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne giden aile burada çocuğunu muayene ettirerek çocuklarının göz selüliti olduğunu öğrendi. Yanlış tedavi sonucu kabus dolu günler yaşayan Rüzgar Taha Çavdar'ın ise 11 gündür hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dişi çekilen küçük çocuğun hayatı kabusa döndü - 4

SEBEP ENFEKSİYONLAR DİŞİN ÇEKİLMESİ

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde 11 gündür tedavi gördüklerini söyleyen Çavdar, dişin çekildiği günün ertesi günü antibiyotik verildiğini ve dişin daha da şişmeye başladığını dile getirdi.

"Gözü kapanmaya başladı. Çarşamba sabahı oğlum beni uyandırdı ve 'gözüm kapandı' dedi. Hemen alıp diş hastanesine götürdüm." diye konuşan Çavdar, "Doktorlar direkt çocuğun dişi iltihaplıymış, enfeksiyon yayılmış hiç vakit kaybetmeden hastaneye gidin çocuğunuzun yatışı yapılsın dedi. Buraya gelir gelmez doktorlar hemen göz bölümüne sevk ettiler ve yatışımız yapıldı. 11 gündür çocuk enfeksiyon servisinde tedavi görüyoruz. Bunun sebebi ise enfeksiyonlu dişin çekilmesi.” dedi.

Aile, savcılığa suç duyurunda bulunacağını dile getirdi.

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