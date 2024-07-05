Dişi çekilen küçük çocuğun hayatı kabusa döndü
İstanbul Küçükçekmece'de enfeksiyonlu dişin çekilmesinin ardından yüzü şişmeye başlayıp ateşi çıkan ve kusan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Ailesi ile birlikte kabus dolu günler geçiren çocuğa göz selüliti hastalığı teşhisi konuldu. 11 gündür hastanede tedavi gören küçük çocuğun geç kalınması halinde gözünü kaybedebileceği belirtildi.
Küçükçekmece'de bulunan özel bir diş polikliniğinde Seda Çavdar, 8 yaşındaki oğlu Rüzgar Taha Çavdar'ı dişinin ağrısı üzerine özel bir polikliniğe götürdü.
8 yaşındaki çocuğun önce filmi çekildi. Ardından anne Sevda Çavdar'a oğlunun dişinin kurtarılamayacağı, çekilmesi gerektiği söylendi. Doktor çekim işlemine başladı.
Çekim işlemi bir türlü gerçekleşmezken iddiaya göre, ilk doktorun 45 dakika süren işleminin ardından anneden odadan çıkması istendi. Anne bu talebi geri çevirirken odaya başka doktor çağrıldı.
Çekim işlemi ikinci doktor tarafından gerçekleştirildi.