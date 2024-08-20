Dışı kek içi zehir: İddialar sonrası hesapları kapatıp, kayboldular! | Bakanlığa "uyku keki" şikayeti
"Meşhur keklerimizden dene, Türkiye'de ilk" sloganlarıyla sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken kekin içinde uyuşturucu olduğu iddia ediliyor. "Uyku keki" olarak adlandırılan bu ürünü, kullananların gözlerinde kızarma ve hatta halüsinasyon görme gibi sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. Ürün hakkında Tarım ve Orman Bakanlığına şikayet yağarken satışı yapılan ürünün hesapları apar topar kapatıldı.
İnternet üzerinden satışı yapılan ve "Uyku Keki" adı altında piyasaya sürülen külah kekler, sosyal medyanın gündemine oturdu.