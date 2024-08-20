Dışı kek içi zehir: İddialar sonrası hesapları kapatıp, kayboldular! | Bakanlığa "uyku keki" şikayeti

"Meşhur keklerimizden dene, Türkiye'de ilk" sloganlarıyla sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken kekin içinde uyuşturucu olduğu iddia ediliyor. "Uyku keki" olarak adlandırılan bu ürünü, kullananların gözlerinde kızarma ve hatta halüsinasyon görme gibi sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. Ürün hakkında Tarım ve Orman Bakanlığına şikayet yağarken satışı yapılan ürünün hesapları apar topar kapatıldı.

Dışı kek içi zehir: İddialar sonrası hesapları kapatıp, kayboldular! | Bakanlığa "uyku keki" şikayeti - 1

İnternet üzerinden satışı yapılan ve "Uyku Keki" adı altında piyasaya sürülen külah kekler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dışı kek içi zehir: İddialar sonrası hesapları kapatıp, kayboldular! | Bakanlığa "uyku keki" şikayeti - 2

Videolarda, bu kekleri yiyen kişilerin kısa süre içinde kendilerinden geçtikleri, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu ve uyuşukluk hali yaşadıkları görüldü.

Dışı kek içi zehir: İddialar sonrası hesapları kapatıp, kayboldular! | Bakanlığa "uyku keki" şikayeti - 3

Uyuşturucu madde içerdiği iddia edilen külah çikolataların satışına yönelik şikayet yağmuru gelinde satışı yapılan ürünün hesapları apar topar kapatıldı.

Dışı kek içi zehir: İddialar sonrası hesapları kapatıp, kayboldular! | Bakanlığa "uyku keki" şikayeti - 4

İçeriğinde uyuşturucu etkisinde bir maddenin yer aldığı iddia edilen ürünlerle ilgili şikayetler çoğalınca kek, çikolata ve sakızları satan firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı.

Dışı kek içi zehir: İddialar sonrası hesapları kapatıp, kayboldular! | Bakanlığa "uyku keki" şikayeti - 5

Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunan vatandaşlar, ürünlerin bir an önce incelenmesini, külah keklerin içinde uyuşturucu içeren bir madde varsa, bu ürünleri satanların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Dışı kek içi zehir: İddialar sonrası hesapları kapatıp, kayboldular! | Bakanlığa "uyku keki" şikayeti - 6

Kekin içinde Delta 9 THC yani Türkçesi ile yasaklı Hint kenevirinin etken maddesi bulunduğu iddia ediliyor.

Dışı kek içi zehir: İddialar sonrası hesapları kapatıp, kayboldular! | Bakanlığa "uyku keki" şikayeti - 7
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