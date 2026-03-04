Ramazan imsakiyesi banner
Dışı kozmetikçi ama içi başka! Parfümcüden onlarca kaçak ilaç çıktı

04.03.2026 10:00

AA, İHA

Adana'da kozmetik tabelası bulunan iş yerinde kaçak ilaç satışı yapıldığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramada yüzlerce kaçak ilaç ele geçirildi.

Adana'da kozmetik tabelası bulunan iş yerine kaçak ilaç baskını yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.A'ya ait merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde girişinde kozmetik tabelası bulunan iş yeri ile ikametine operasyon düzenledi.

 

Ev ve iş yerinde 6 bin 247 ilaç ve 216 tıbbi cihaz ele geçiren ekipler, Y.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli Y.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan tutuklandı.

