Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru sayfası: Dışişleri Bakanlığı 140 Konsolosluk ve İhtisas Memuru (KİM) alımı yazılı ve sözlü sınavı ne zaman? (Başvuru kılavuzu)

Dışişleri Bakanlığı tarafından Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı yapılıyor. İlanla ilgilenen adaylar Bakanlıkça düzenlenen yazılı ve sözlü sınava katılmak durumundadır. Adaylarda yabancı dil şartı ve 35 yaşı doldurmamış olma şartı aranıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. 140 Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı başvuru şartları neler, sınav tarihleri ne zaman?

Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru sayfası: Dışişleri Bakanlığı 140 Konsolosluk ve İhtisas Memuru (KİM) alımı yazılı ve sözlü sınavı ne zaman? (Başvuru kılavuzu) - 1

Kamu personeli ilanları yakından takip ediliyor. Dışişleri Bakanlığı 140 Konsolosluk ve İhtisas Memuru temin edeceğini duyurdu. Alımlar KİM bilişim, iletişi, teknik ve kurumsal kategorilerinde olacak. En fazla kontenjan ise Konsolosluk ve İhtisas Memuru Kurumsal kategorisine ayrılmış durumda. Başvuru aşamasında başarılı olanlar yazılı sınava ve ardından sözlü sınava katılacak. İşte, Dışişleri Bakanlığı memur alımı ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru sayfası: Dışişleri Bakanlığı 140 Konsolosluk ve İhtisas Memuru (KİM) alımı yazılı ve sözlü sınavı ne zaman? (Başvuru kılavuzu) - 2

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı başvuruları 25 Temmuz 2025 Cuma -  14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 14:00’a kadar alınacak. Başvuru işlemleri e-devlet “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden olacak.

Başvurusu olumlu olan adayların yazılı sınavları 31 Ağustos 2025 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sözlü sınav için tarih ve yer bilgisi ilerleyen tarihlerde duyurulacak.

Sonuçlar https://kariyer.mfa.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI

Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru sayfası: Dışişleri Bakanlığı 140 Konsolosluk ve İhtisas Memuru (KİM) alımı yazılı ve sözlü sınavı ne zaman? (Başvuru kılavuzu) - 3

BAŞARILI OLMAK İÇİN GEREKEN SINAV PUANI

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir bölümden en az 60 puan alınması ve tüm
bölümlerin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Sözlü sınavda geçer not ise 100 üzerinden 70’tir.

Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru sayfası: Dışişleri Bakanlığı 140 Konsolosluk ve İhtisas Memuru (KİM) alımı yazılı ve sözlü sınavı ne zaman? (Başvuru kılavuzu) - 4

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak
(Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.),

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (01.01.2025) itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Tüm kategorilerden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma
denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı
üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin Tablo-1’de belirtilen
bölümlerinden mezun olmak.

2. Aday KİM giriş sınavına Tablo-1’de gösterilen kategorilerden sadece birinden
başvurulabilecektir. Söz konusu kategorilerin isimleri ve sınav dilleri, lisans mezuniyet
bölümleri, 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde
alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava
kabul edilecek aday sayıları Tablo-1’de belirtilmiştir. YDS/e-YDS’nin yanı sıra, Tablo-2’de
gösterilen, puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından

1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahse konu uluslararası
yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından
belirlenen puan karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır.

3. Tüm kategorilerde yapılacak başvurularda lisans mezuniyet şartını yurtdışındaki
yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için: Tablo-1’de belirtilen yabancı dillerde
YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin
sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak
kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan
yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları
halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Söz konusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS
ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları
lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI KILAVUZU

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