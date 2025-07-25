Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru sayfası: Dışişleri Bakanlığı 140 Konsolosluk ve İhtisas Memuru (KİM) alımı yazılı ve sözlü sınavı ne zaman? (Başvuru kılavuzu)

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak

(Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.),

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (01.01.2025) itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Tüm kategorilerden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma

denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı

üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin Tablo-1’de belirtilen

bölümlerinden mezun olmak.

2. Aday KİM giriş sınavına Tablo-1’de gösterilen kategorilerden sadece birinden

başvurulabilecektir. Söz konusu kategorilerin isimleri ve sınav dilleri, lisans mezuniyet

bölümleri, 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde

alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava

kabul edilecek aday sayıları Tablo-1’de belirtilmiştir. YDS/e-YDS’nin yanı sıra, Tablo-2’de

gösterilen, puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından

1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahse konu uluslararası

yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından

belirlenen puan karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır.



3. Tüm kategorilerde yapılacak başvurularda lisans mezuniyet şartını yurtdışındaki

yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için: Tablo-1’de belirtilen yabancı dillerde

YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin

sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak

kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan

yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları

halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Söz konusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS

ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları

lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI KILAVUZU