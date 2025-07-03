Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Meslek Memuru alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları?

Dışişleri Bakanlığı tarafından 180 aday Meslek Memuru alımı yapılıyor. Pozisyona başvuracak adaylarda özellikle yabancı dil şartı aranıyor. 35 yaşını geçmemiş olan adaylar, yazılı sınava katılacak ve ardından yetenek testi ve sözlü sınava tabi tutulacak. Sınav başvuru şartları ve tarihine dair detaylar Bakanlık tarafından paylaşıldı. Peki, aday Meslek Memuru alımı ne zaman, sınavlar nasıl olacak?

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Meslek Memuru alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları? - 1

Personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Kamuda iş fırsatlarına bir yenisi daha eklendi. Dışişleri Bakanlığı tarafından farklı dillerde 180 personel temini yapılacak. Söz konusu kadro için yazılı sınava 3600 aday katılacak. İşte, personel alımına dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Meslek Memuru alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları? - 2

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY MESLEK MEMURU ALIMI TARİHLERİ

Bakanlık bünyesinde görev alacak aday Meslek Memurluğu için başvurular 7 Temmuz Pazartesi günü saat 09:00'da başlıyor. Son başvuru günü ise 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14:00 olarak duyuruldu. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” üzerinden alınacak.

Yazılı sınav tarihi

Giriş sınavının yazılı aşaması 17 Ağustos 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleşecek. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınava katılabilecek. Test ve sözlü sınavın yeri ile tarihi ilerleyen günlerde Bakanlıkça ilan edilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı sonuçlar ise Bakanlık kariyer sayfasında https://kariyer.mfa.gov.tr ilan edilecek.

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Meslek Memuru alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları? - 3

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.),

- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (01.01.2025) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

- Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri , tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da

- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2. Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına Tablo-1’de gösterilen yabancı dil kategorilerinden sadece birinden başvurulabilecektir. Sınavın yapılacağı yabancı diller, 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları söz konusu tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar alınan puanların, bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır. Söz konusu uluslararası yabancı dil sınavları Tablo-2’de gösterilmiştir.

3. Tüm kategorilerde yapılacak başvurular ve bu ilanın II. bölümünün 1. maddesinin c) fıkrasında belirtilen lisans mezuniyeti şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için : Tablo-1’de belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler.

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Meslek Memuru alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları? - 4

MESLEK MEMURU NEDİR?

Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Bakanlığın görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulmasına katkı veren, icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik, stratejik, askerî ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın ve milli dış güvenlik siyasetinin oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Cumhurbaşkanı tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygular.

DAHA FAZLA GÖSTER