Diyanet açıkladı: Bayram namazının kazası olur mu? Kurban Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı?

Dini bayramlarda yerine getirilen ibadetlerden biri de bayram namazı kılmak. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazı cemaatle birlikte yerine getiriliyor. Peki, bayram namazının kazası olur mu? Kurban Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı?

Diyanet açıkladı: Bayram namazının kazası olur mu? Kurban Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı? - 1

Kurban ve Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında cemaatle birlikte kılınan bayram namazını kaçıran vatandaşlar, "Bayram namazının kazası olur mu? Kurban Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet bayram namazı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"İslam’da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.

Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyanet açıkladı: Bayram namazının kazası olur mu? Kurban Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı? - 2

BAYRAM NAMAZINI KAÇIRANLAR NE YAPMALI?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Diyanet açıkladı: Bayram namazının kazası olur mu? Kurban Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı? - 3

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.

Diyanet açıkladı: Bayram namazının kazası olur mu? Kurban Bayramı namazını kaçıranlar ne yapmalı? - 4

Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür."

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