Diyanet akşam ezanı vakitleri: Akşam ezanı saat kaçta? Kandil orucu iftarı saat kaçta yapılacak?
Berat Kandili nedeniyle oruç tutan vatandaşlar, akşam ezanı saatini merak ediyor. Ezan vakitleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. İftar vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, bulundukları ilin akşam ezanı saatini araştırıyor. Peki, Akşam ezanı saat kaçta? Kandil orucu iftarı saat kaçta yapılacak?
Berat Kandili ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların gündemindeki konulardan biri de akşam ezanı oldu. Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak ve akşam namazını eda edecekler. Akşam ezanına da kısa bir süre kalması nedeniyle, Müslümanlar bulundukları illerde ve bölgelerde ezanın saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı.