Diyanet akşam ezanı vakitleri: Akşam ezanı saat kaçta? Kandil orucu iftarı saat kaçta yapılacak?

Berat Kandili nedeniyle oruç tutan vatandaşlar, akşam ezanı saatini merak ediyor. Ezan vakitleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. İftar vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, bulundukları ilin akşam ezanı saatini araştırıyor. Peki, Akşam ezanı saat kaçta? Kandil orucu iftarı saat kaçta yapılacak?

Diyanet akşam ezanı vakitleri: Akşam ezanı saat kaçta? Kandil orucu iftarı saat kaçta yapılacak? - 1

Berat Kandili ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların gündemindeki konulardan biri de akşam ezanı oldu. Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak ve akşam namazını eda edecekler. Akşam ezanına da kısa bir süre kalması nedeniyle, Müslümanlar bulundukları illerde ve bölgelerde ezanın saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyanet akşam ezanı vakitleri: Akşam ezanı saat kaçta? Kandil orucu iftarı saat kaçta yapılacak? - 2

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün iftar vakti ve akşam ezanı saati 18:42 olarak açıklandı. Ankara'da bugün iftar 18:29, İzmir'de 18:54'de açılacak.

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Diyanet akşam ezanı vakitleri: Akşam ezanı saat kaçta? Kandil orucu iftarı saat kaçta yapılacak? - 3

KANDİL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Diyanet akşam ezanı vakitleri: Akşam ezanı saat kaçta? Kandil orucu iftarı saat kaçta yapılacak? - 4

Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.
Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.

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