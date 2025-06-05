Diyanet Bartın bayram namazı saati 2025: Bartın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bartın bayram namazı saati, Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurdu. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazının kılınmasının ardından camide bayramlaşmalar yapılacak. Bayram namazı iki rekattan oluşurken illere göre saatler farklılık gösteriyor. Peki Bartın’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Bartın bayram namazı vakti…
Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban ibadeti öncesinde müslümanlar camilerde cemaat ile birlikte namazlarını kılacak. Bartın’da Amasra, Kuruçaşile, Ulus gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatini merak ediyor. Bayram namazı için müslümanlar erkenden kalkıp camilerin yolunu tutacak. Peki Bartın’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Bartın bayram namazı saati 2025…