Diyanet Bartın bayram namazı saati 2025: Bartın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bartın bayram namazı saati, Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurdu. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazının kılınmasının ardından camide bayramlaşmalar yapılacak. Bayram namazı iki rekattan oluşurken illere göre saatler farklılık gösteriyor. Peki Bartın’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Bartın bayram namazı vakti…

Diyanet Bartın bayram namazı saati 2025: Bartın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? - 1

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban ibadeti öncesinde müslümanlar camilerde cemaat ile birlikte namazlarını kılacak. Bartın’da Amasra, Kuruçaşile, Ulus gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatini merak ediyor. Bayram namazı için müslümanlar erkenden kalkıp camilerin yolunu tutacak. Peki Bartın’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Bartın bayram namazı saati 2025…

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Diyanet Bartın bayram namazı saati 2025: Bartın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? - 2

BARTIN’DA  BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 

Kurban Bayramı namazı yılda bir kez kılındığındığından müslümanlar, namaz vakitlerini kaçırmak istemiyor. Bayram namazını normal vakit namazlarından ayıran ise her rekatında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bartın’da bayram namazı saat 05.53’te kılınacak.

Diyanet Bartın bayram namazı saati 2025: Bartın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? - 3

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazları ikişer rekattır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.

Bayram namazlarını evde ve tek başına kılmak yerine, camide cemaat ile kılınması uygundur. Namaz vakti geldiğinde ezan ve kamet getirilmeden imam bayram namazı için niyet eder ve cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imama uyar.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örneğin bu bayram Kurban Bayramı olduğundan “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” denilir.

Diyanet Bartın bayram namazı saati 2025: Bartın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? - 4

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

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