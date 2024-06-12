Diyanet Başkanı Erbaş, en küçük ve en yaşlı hacı adaylarıyla buluştu
Türkiye'den 85 bine yakın hacı adayı kutsal topraklara ulaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, en yaşlı ve genç hacı adaylarıyla bir araya geldi.
İKİ ADAY ARASINDA 98 YAŞ VAR
2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında Türkiye’den 84 bin 902 hacı adayı kutsal topraklara ulaştı.
Türk hacı adaylarının en yaşlısı olan 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ ile en küçük hacı adayı 3 aylık bebek Baybars Demir ile buluşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hacı adaylarını tebrik etti.