Diyanet Başkanı Erbaş, en küçük ve en yaşlı hacı adaylarıyla buluştu

"ÇOK BÜYÜK BİR LÜTUF"

Baybars bebeği kucağına alan Erbaş, “Mübarek mekanların havasını teneffüs etmiş olması Baybars için çok büyük bir lütuf. İnşallah Peygamber Efendimize (s.a.s.) hayırlı bir ümmet olarak ömrünü geçirmesi nasip olur. Cenab-ı Hak inşallah son nefesine kadar uzun bir ömür nasip eyler. Annesine, babasına hayırlı bir evlat, vatanını, milletini seven, ezanına, bayrağına aşık bir kul olarak yetişmesi nasip olur” ifadelerini kullandı.

Erbaş, Ayşe Kızıldağ’a da haccının mebrur olması için dua ederek, “Bütün hacılarımızın en güzel bir şekilde hac vazifelerini yapıp yurtlarına, yuvalarına, evlerine, barklarına dönmelerini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” dedi.





