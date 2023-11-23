DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ: İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa 24 Kasım il il cuma namazı vakti

Cuma gününün gelmesi ile beraber cuma namazına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Yaşadıkları şehirlere göre, cuma namazının kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda il il cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Mübarek cuma günü öncesi "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu vatandaşların yanıt aradığı konulardan biri oldu. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 24 Kasım İstanbul Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin cuma namazı saatleri...

DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ: İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa 24 Kasım il il cuma namazı vakti - 1

Cuma gününe özgü olan cuma namazında bu hafta Müslümanlar yine camileri dolduracak. Camide cemaatle birlikte namazlarını ihya etmek isteyen vatandaşlar şimdiden saat araştırmalarına başladı. Cuma gününde namaz ibadetini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar, cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Camilere gidip cemaatle beraber saf tutacak olanlar, bu hafta cuma namazının yaşadıkları illerde kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet bilgisine göre Türkiye geneli 24 Kasım 2023 cuma namazı saatleri....

TÜRKİYE HABERLERİ

DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ: İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa 24 Kasım il il cuma namazı vakti - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 24 Kasım tarihinde İstanbul'da 12:56'da Ankara'da 12:40'da İzmir'de 13:03'da Adana'da 12:30'da Bursa'da ise 12:55'de kılınacak.

DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ: İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa 24 Kasım il il cuma namazı vakti - 3

İL İL NAMAZ SAATLERİ


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DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ: İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa 24 Kasım il il cuma namazı vakti - 4

CUMA NAMAZININ DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Bu soruya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet adresinde şu yanıt veriliyor;

"Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır."

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