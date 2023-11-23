DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ: İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa 24 Kasım il il cuma namazı vakti
Cuma gününün gelmesi ile beraber cuma namazına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Yaşadıkları şehirlere göre, cuma namazının kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda il il cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Mübarek cuma günü öncesi "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu vatandaşların yanıt aradığı konulardan biri oldu. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 24 Kasım İstanbul Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin cuma namazı saatleri...
Cuma gününe özgü olan cuma namazında bu hafta Müslümanlar yine camileri dolduracak. Camide cemaatle birlikte namazlarını ihya etmek isteyen vatandaşlar şimdiden saat araştırmalarına başladı. Cuma gününde namaz ibadetini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar, cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Camilere gidip cemaatle beraber saf tutacak olanlar, bu hafta cuma namazının yaşadıkları illerde kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet bilgisine göre Türkiye geneli 24 Kasım 2023 cuma namazı saatleri....