Diyanet Hac kesin kayıt tarihlerini paylaştı: Hac kayıtları nasıl yapılır?
09.11.2025 10:28
NTV - Haber Merkezi
2026 yılında hac ibadetini yerine getirecek adayları belirlemek için yapılan Hac kurasının sonuçları açıklandı. Kura sonuç duyurusu ardından kayıt takvimi duyuruldu. Peki, Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? Hac kayıtları nasıl yapılacak?
5 Kasım 2025 tarihinde yapılan kura çekimi ile 2026 yılında kutsal toprakları ziyaret etmeye hak kazanan hacı adayları belirlendi. Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, Diyanet tarafından paylaşılan kayıt takvimini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
HAC KESİN KAYIT TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 Hac Broşürünü yayımladı. Yayımlanan broşürle birlikte 2026 yılı hac kesin kayıt takvimi de netlik kazandı.
Broşüre göre, hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Belirlenen tarihlerde kaydını yaptırmayanların yerine ise, kura sırası dikkate alınarak illere tahsis edilen kontenjanlar kapsamında ek kayıtlar alınacak.
Bu ek kayıt süreci, 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.
HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 Hac Broşürü’ne göre, kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları tercihlerini “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu” ya da "Acenta Organizasyonu" olarak belirleyecek.
Adaylar, e-Devlet üzerinden “Hac İşlemleri” menüsünden konaklama türü, oda seçimi ve havalimanı tercihini yapabilecek. Diyanet organizasyonunu tercih edenler bu işlemleri il müftülükleri aracılığıyla da gerçekleştirebilecek. Acenta organizasyonunu seçen vatandaşlar ise işlemlerini Başkanlıkla sözleşmeli acentalar üzerinden yapabilecek.
Sözleşmeli acentaların listesi, www.hac.gov.tr adresinden yayımlanacak.
ÜCRET ÖDEMELERİ VE BANKA BİLGİLERİ
Hacı adayları, tercih ettikleri konaklama türüne ait ücretin tamamını kesin kayıt sırasında ödeyebilecekleri gibi, %40’ını peşin, kalanını iki taksit hâlinde de yatırabilecekler. Ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden tahsil edilecek.
Ödemeler; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileri ile yapılabilecek.
AŞI, EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME SÜRECİ
Hac yolcuları, müftülüklerin yönlendirmesiyle menenjit aşısı yaptıracak ve seyahat süresince aşı kartlarını yanlarında bulunduracak.
Adaylar ayrıca müftülüklerden kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri teslim alacak. Kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının, müftülüklerce düzenlenecek "Hac Hazırlık Kursları" ile kafile başkanlarınca yapılacak "Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları"na katılmaları zorunlu olacak.