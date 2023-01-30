Diyanet hac kura takvimi belli oldu: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kuraları için geri sayım başladı. 2023 yılında hacca gitmek için sabırsızlıkla bekleyen hacı adaylar, ön kayıt işlemlerini tamamladı ve kura tarihini araştırmaya başladı. 31 Ocak'ta sona erecek olan kayıt güncelleme işlemleri öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kuralarının ne zaman çekileceğini açıkladı. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Diyanet hac kura takvimi belli oldu: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 1

2023 hac kuralarının ne zaman çekileceğine yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 5-31 Ocak tarihleri arasında hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamlayan hacı adayları, şimdi de hac kuraları için gün saymaya başladı. İşte Diyanet tarafından belirlenen 2023 hac kura tarihi.

Diyanet hac kura takvimi belli oldu: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 2

HAC KAYITLARI YARIN SONA ERİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre; 2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

Diyanet hac kura takvimi belli oldu: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 3

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini duyurdu.

Buna göre; Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek.

Diyanet hac kura takvimi belli oldu: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 4

KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU

Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Diyanet hac kura takvimi belli oldu: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 5

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

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