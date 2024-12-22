Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

2025 yılı için Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 4 bin imam hatip alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Bakanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 4 bin imam hatip alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?