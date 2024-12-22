Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Din görevlisi olarak 4 bin imam hatip alımına ilişkin başvurunun ne zaman yapılacağı ve şartlar belli oldu. Peki, Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 1

2025 yılı için Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 4 bin imam hatip alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Bakanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 4 bin imam hatip alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

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Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 2

4 BİN İMAM HATİP ALIMI YAPILACAK

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin imam hatip alımı yapılacak.

Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 3

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular 30 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak.

Adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

4 BİN İMAM HATİP ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 4

SÖZLÜ SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Aydın, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Yozgat ve Bolu'da; İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum'da yapılacak.

Diğer grupların sınavları ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 5

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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