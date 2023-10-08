Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR SONA ERDİ

Başvuru işlemleri internet üzerinden 6 Ekim cuma günü saat 16.30’a kadar sürdü.



Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmedi.



BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.