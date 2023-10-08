Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımına dair sonuç tarihi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak. Başvurular ise yakın zaman önce sona erdi. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı gerçekleştirilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçlarına dair bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2023 DİYANET PERSONEL ALIMI

Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.

Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

BAŞVURULAR SONA ERDİ

Başvuru işlemleri internet üzerinden 6 Ekim cuma günü saat 16.30’a kadar sürdü.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmedi.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER