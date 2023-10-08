Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımına dair sonuç tarihi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak. Başvurular ise yakın zaman önce sona erdi. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı gerçekleştirilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçlarına dair bilgiler...