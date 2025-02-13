Diyanet kandil ibadetlerini açıkladı: Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil geceleri neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri, Ramazan ayının habercisi olan mübarek üç ayların içinde yer alır. Özellikle Berat Kandili, ibadetle dolu ayların başladığını müjdeler ve Müslümanlara manevi hazırlık yapma fırsatı sunar. Kandil gününü ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Berat Kandili'nde yapılması gerekenleri araştırıyor. Peki, kandil ibadetleri neler? Berat Kandili'nde neler yapılır?

Diyanet kandil ibadetlerini açıkladı: Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil geceleri neler yapılır, nasıl ibadet edilir? - 1

Bir kandil gününü daha karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, 2025 Berat Kandili tarihi öncesinde gerçekleştirmeleri gereken ibadetleri merak ediyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Peki, Berat Kandili nasıl geçirilmeli? Kandil ibadetleri neler?

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Diyanet kandil ibadetlerini açıkladı: Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil geceleri neler yapılır, nasıl ibadet edilir? - 2

KANDİL İBADETLERİ NELER?

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir?1 sorusuna şu yanıtı veriyor:

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Diyanet kandil ibadetlerini açıkladı: Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil geceleri neler yapılır, nasıl ibadet edilir? - 3

Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Diyanet kandil ibadetlerini açıkladı: Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil geceleri neler yapılır, nasıl ibadet edilir? - 4

KANDİLLER NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: "Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

Diyanet kandil ibadetlerini açıkladı: Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil geceleri neler yapılır, nasıl ibadet edilir? - 5
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