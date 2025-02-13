Diyanet kandil ibadetlerini açıkladı: Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil geceleri neler yapılır, nasıl ibadet edilir?
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri, Ramazan ayının habercisi olan mübarek üç ayların içinde yer alır. Özellikle Berat Kandili, ibadetle dolu ayların başladığını müjdeler ve Müslümanlara manevi hazırlık yapma fırsatı sunar. Kandil gününü ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Berat Kandili'nde yapılması gerekenleri araştırıyor. Peki, kandil ibadetleri neler? Berat Kandili'nde neler yapılır?
Bir kandil gününü daha karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, 2025 Berat Kandili tarihi öncesinde gerçekleştirmeleri gereken ibadetleri merak ediyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Peki, Berat Kandili nasıl geçirilmeli? Kandil ibadetleri neler?