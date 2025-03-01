Diyanet Sahur saatleri 2 Mart Pazar: Hangi il saat kaçta sahur yapacak? İl İl Ramazan İmsakiyesi

81 ilin iftar ve sahur vakitleri, Ramazan İmsakiyesi ile birlikte belli oldu. Her yaştan müslüman, sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiriyor. Beslenme uzmanları, oruç tutacakların sahurda çok ağır ve tuzlu yiyecekler tüketmemesi önerisinde bulunurken sahura kalkmadan oruç tutulmasını da sağlıklı bulmuyor. 2 Mart Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir gibi illerin imsak vakti belli oldu. Peki Hangi ilde sahur saat kaçta? İşte, 2 Mart Pazar günü sahur saatleri…