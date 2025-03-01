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Diyanet Sahur saatleri 2 Mart Pazar: Hangi il saat kaçta sahur yapacak? İl İl Ramazan İmsakiyesi

Sahur saatleri, İslam alemi için mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Antalya, Sivas gibi illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok müslüman sahura kalkarak, oruç tutabilmek için niyet edecek ve oruç hazırlıklarını yapacak. 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile birlikte illerin tek tek sahur vakitleri belli oldu. Müslümanlar, iftar vaktine kadar yeme, içme ve diğer orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki Bu gece sahur saat kaçta? İşte, il il sahur vakitleri…

Diyanet Sahur saatleri 2 Mart Pazar: Hangi il saat kaçta sahur yapacak? İl İl Ramazan İmsakiyesi - 1

81 ilin iftar ve sahur vakitleri, Ramazan İmsakiyesi ile birlikte belli oldu. Her yaştan müslüman, sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiriyor. Beslenme uzmanları, oruç tutacakların sahurda çok ağır ve tuzlu yiyecekler tüketmemesi önerisinde bulunurken sahura kalkmadan oruç tutulmasını da sağlıklı bulmuyor. 2 Mart Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir gibi illerin imsak vakti belli oldu. Peki Hangi ilde sahur saat kaçta? İşte, 2 Mart Pazar günü sahur saatleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyanet Sahur saatleri 2 Mart Pazar: Hangi il saat kaçta sahur yapacak? İl İl Ramazan İmsakiyesi - 2

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR SAHUR SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da 2 Mart Pazar günü sahur saat 06:06’da tamamlanacak.

Başkent Ankara’da ise imsak vakti (sahur) saat 05:51’de olurken İzmir’de ise bu gece saat 06:14’te sahur son bulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 81 ilin iftar ve sahur vakitlerine tek tek buradan ulaşabilirsiniz. “İl seç” butonundan yaşadığınız ili seçerek günlere göre sahur ve iftar vakitlerini görüntüleyebilirsiniz.

Diyanet Sahur saatleri 2 Mart Pazar: Hangi il saat kaçta sahur yapacak? İl İl Ramazan İmsakiyesi - 3

SAHUR YAPMANIN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?


Diyanet kaynaklarında yer alan bilgiye göre Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. 

Diyanet Sahur saatleri 2 Mart Pazar: Hangi il saat kaçta sahur yapacak? İl İl Ramazan İmsakiyesi - 4

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, 2/105).

Diyanet Sahur saatleri 2 Mart Pazar: Hangi il saat kaçta sahur yapacak? İl İl Ramazan İmsakiyesi - 5

TOK TUTAN BESİNLER TÜKETİLMELİ

Bazı besinler uzun süre tok kalmanıza destek olur. Çörekotu, ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı yağ kaynakları; tam tahıllı ekmek, bulgur gibi sağlıklı karbonhidrat kaynakları; yumurta, süt, yoğurt, peynir, kırmızı-beyaz et gibi protein kaynakları hem doyurucu hem de besleyici olduğu için Ramazan’da düzenli olarak tüketilmelidir.

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