Diyanet Sahur saatleri 2 Mart Pazar: Hangi il saat kaçta sahur yapacak? İl İl Ramazan İmsakiyesi
Sahur saatleri, İslam alemi için mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Antalya, Sivas gibi illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok müslüman sahura kalkarak, oruç tutabilmek için niyet edecek ve oruç hazırlıklarını yapacak. 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile birlikte illerin tek tek sahur vakitleri belli oldu. Müslümanlar, iftar vaktine kadar yeme, içme ve diğer orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki Bu gece sahur saat kaçta? İşte, il il sahur vakitleri…
81 ilin iftar ve sahur vakitleri, Ramazan İmsakiyesi ile birlikte belli oldu. Her yaştan müslüman, sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiriyor. Beslenme uzmanları, oruç tutacakların sahurda çok ağır ve tuzlu yiyecekler tüketmemesi önerisinde bulunurken sahura kalkmadan oruç tutulmasını da sağlıklı bulmuyor. 2 Mart Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Eskişehir gibi illerin imsak vakti belli oldu. Peki Hangi ilde sahur saat kaçta? İşte, 2 Mart Pazar günü sahur saatleri…