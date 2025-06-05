Diyanet Şanlıurfa bayram namazı saati 2025: Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Şanlıurfa bayram namazı saati, Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurdu. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazının kılınmasının ardından camide bayramlaşmalar yapılacak. Bayram namazı iki rekattan oluşurken illere göre saatler farklılık gösteriyor. Peki Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Şanlıurfa bayram namazı vakti…
Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban ibadeti öncesinde müslümanlar camilerde cemaat ile birlikte namazlarını kılacak. Şanlıurfa’da Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatini merak ediyor. Bayram namazı için müslümanlar erkenden kalkıp camilerin yolunu tutacak. Peki Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Şanlıurfa bayram namazı saati 2025…