Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne oldu? 2025 Kadir Gecesi ne zaman?

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kur'an'da, Kadir Gecesi'nden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir. Peki, Kadir Gecesi ne oldu? 2025 Kadir Gecesi ne zaman?

Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne oldu? 2025 Kadir Gecesi ne zaman? - 1

Kadir Gecesi  tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan bu gece, dualar, ibadetler ve tövbelerle geçirilmesi gereken önemli bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne oldu? 2025 Kadir Gecesi ne zaman? - 2

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne oldu? 2025 Kadir Gecesi ne zaman? - 3

KADİR GECESİ ÖNEMİ

İslam ailemleri, Müslümanların ve insanlığın kaderini değiştiren Kur'an-ı Kerim'in ilk defa indiği gece olması dolayısıyla Kadir Gecesi'nin çok önemli olduğuna dikkati çeker. Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler.

Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne oldu? 2025 Kadir Gecesi ne zaman? - 4

Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.

Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne oldu? 2025 Kadir Gecesi ne zaman? - 5

BİRÇOK RİSALE YAZILDI

Kadir gecesi hakkında birçok risâle yazılmıştır. Bunlar arasında Bedreddin el-Karâfî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3582; TSMK, III. Ahmed, nr. 545), Ali el-Kārî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3666; Hacı Mahmud, nr. 329), Ahmed b. Ali el-Bûnî (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2083), Süleyman b. İbrâhim el-Alevî (İÜ Ktp., AY, nr. 3280), Muhammed Abdürraûf el-Münâvî (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 239) ve Aziz Mahmud Hüdâyî’nin (Gazi Hüsrev Bey Ktp., Karagöz Bey, nr. 3571) eserleri sayılabilir (ayrıca bk. bibl.).

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