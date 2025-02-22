Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne oldu? 2025 Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan bu gece, dualar, ibadetler ve tövbelerle geçirilmesi gereken önemli bir zaman dilimi olarak kabul edilir.