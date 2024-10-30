Diyanet tarih verdi: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurasının ne zaman yapılacağı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminin ayrıntıları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Bu gelişmenin ardından kura çekimi tarihi, saati ve yayınlanacağı platform merak konusu oldu. Peki, 2025 hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Türkiye'de yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurasının çekimi için geri sayım sona ermek üzere. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, hacı adaylarının beklediği kura noter huzurunda gerçekleştirilecek. Öte yandan hac kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek. İşte, 2025 hac kurası hakkında tüm bilgiler...