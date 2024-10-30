Diyanet tarih verdi: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurasının ne zaman yapılacağı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminin ayrıntıları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Bu gelişmenin ardından kura çekimi tarihi, saati ve yayınlanacağı platform merak konusu oldu. Peki, 2025 hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Diyanet tarih verdi: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Türkiye'de yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurasının çekimi için geri sayım sona ermek üzere. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, hacı adaylarının beklediği kura noter huzurunda gerçekleştirilecek. Öte yandan hac kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek. İşte, 2025 hac kurası hakkında tüm bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyanet tarih verdi: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılı hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü çekilecek.

Kura çekimi, saat 10.30'da noter ve vatandaşlar huzurunda yapılacak.

Diyanet tarih verdi: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENECEK?

2025 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda  gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

HAC KURASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Diyanet tarih verdi: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

HAC KURA SONUÇLARI

Hacı adaylarının, kura çekiminin ardından sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER