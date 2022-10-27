Diyarbakır Cezaevi'nde 'müze' çalışmaları başladı

Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde gece saatlerinde çalışmaları başladı. İlk iş her biri 7 tonluk beton bloklar kaldırılma oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ekim'de toplu açılış töreni için gittiği Diyarbakır’da Diyarbakır Cezaevi'nin müze olmasını 'müjde' olarak duyurmuştu.
Erdoğan açıklamasından sonra hareket geçilerek Diyarbakır Cezaevi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi.
Bundan kısa bir süre sonra da cezaevi içerisinde bulunan 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledilerek cezaevinin tabelası söküldü.
Yapımına 1972 yılında başlanılan cezaevi, 4 Temmuz 1980'de E Tipi Cezaevi olarak hizmete girdi. 50 bin metrekare üzerine inşa edilen cezaevi 12 Eylül Darbesi'nden sonra yaşanan işkencelerle ön plana çıktı.
Bir dönem, 'Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi' arasında gösterilen cezaevinin çevresi, terör önlemleri kapsamında koruma duvarı ile çevrildi.
2015 ile 2016 yılları arasında kentte meydana gelen terör olaylarında el yapımı patlayıcılara karşı yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda her biri 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında bloklarla kaplandı.
Müze kararının ardından tabelası kaldırılan cezaevinin çevresindeki bloklar kaldırılmaya başlandı.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından yerlerinden sökülen bloklar vinçler yardımıyla TIR'la yüklendi.