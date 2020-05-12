Diyarbakır girişinde uzun araç kuyruğu

İçişleri Bakanlığı'nca corona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Diyarbakır'ın girişinde, uzun araç kuyruğu oluştu.

DHA 12.05.2020 - 13:24 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 13:29

Corona virüs tedbirleri nedeniyle daha önce seyahat kısıtlamasının uygulandığı Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 9 kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle kısıtlama sona erdi.
Kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, Diyarbakır'ın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu yaşandı.
Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla bu sabah saatlerinde Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen sürücüler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Polis ekiplerince durdurulan araçlarda kontroller yapılırken, sürücü ve yolculara, corona virüs tedbirlerine uymaları uyarısında bulunuldu.

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