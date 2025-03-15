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Diyarbakır için iftar vakti 15 Mart (Diyarbakır imsakiye 2025): Diyarbakır akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti)

Diyarbakır imsak vakti ve iftar saatleri, 2025 Ramazan dolayısıyla gündemi meşgul ediyor. Mübarek oruç ayının en merak edileni 2025 imsakiye takvimi ise Diyanet tarafından yayımlandı. Oruç tutacaklar ''Diyarbakır'da bugün ezan saat kaçta okunuyor, iftara ne kadar kaldı? Diyarbakır imsak, iftar ve teravih saatleri...

Diyarbakır için iftar vakti 15 Mart (Diyarbakır imsakiye 2025): Diyarbakır akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 1

Ramazan imsakiyesi, mübarek onbir ay boyunca ezan vakitlerine yer veriyor. 29 gün sürecek Ramazan'da imsak, iftar ve teravih namazı saatleri oruç tutacakların gündeminde olacak. Oruç tutanlar, ''Diyarbakır'da iftar saat kaçta, teravih namazı ne zaman kılınacak?'' sorularına yanıt arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır için iftar vakti 15 Mart (Diyarbakır imsakiye 2025): Diyarbakır akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 2

DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ 15 MART

Diyarbakır'da 15 Mart Cumartesi günü iftar 18:33'te açılacak.

Teravih namazı da 19:48'den sonra camilerde cemaatle idrak edilecek.

Diyarbakır için iftar vakti 15 Mart (Diyarbakır imsakiye 2025): Diyarbakır akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 3

Diyarbakır İlçe İftar Vakitleri

Bismil İftar Vakti

Çermik İftar Vakti

Çınar İftar Vakti

Çüngüş İftar Vakti

Dicle İftar Vakti

Diyarbakir İftar Vakti

Eğil İftar Vakti

Ergani İftar Vakti

Hani İftar Vakti

Hazro İftar Vakti

Kocaköy İftar Vakti

Kulp İftar Vakti

Lice İftar Vakti

Silvan İftar Vakti

Bağlar İftar Vakti

Kayapınar İftar Vakti

Sur İftar Vakti

Yenişehir İftar Vakti

2025 İMSAKİYE

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