Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede 15 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınının çıkış noktasında 7 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Havadan görüntü alan ekip, elektrik tellerini inceledi. Fotoğraflama ve görüntüleme çalışması yapılan alandan heyet tarafından oluşturulacak raporla soruşturma şekillenecek.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında 15 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.