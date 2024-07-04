Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede 15 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınının çıkış noktasında 7 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Havadan görüntü alan ekip, elektrik tellerini inceledi. Fotoğraflama ve görüntüleme çalışması yapılan alandan heyet tarafından oluşturulacak raporla soruşturma şekillenecek.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 1

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında 15 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 2

Faciada yaşamını yitiren kişilerin isimleri şöyle:

"Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, Sinan Deviren, Fadıl Demir (57), İsmail Yardımcı ile eltiler Kerime Erdenli (55) ve Zekiye Erdenli (55)"

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 3

Yangında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekar hasadı yapılmamış buğday tarlası olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 4

Köksalan Mahallesi'nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu'na (ESK) kesime gönderildi. 190 hayvan ise yerinde tedavi edildi.
Mardin'de de Mazıdağı ilçesi Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday tarlası olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı zarar gördü, bazı sulama ekipmanları yandı.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 5

DRONE İLE GÖRÜNTÜ ALINDI, İNCELEME YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ön rapor yetersiz bulundu. Savcılık, bir kez daha delillendirilmiş geniş kapsamlı rapor istedi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 6

Yangının ilk çıktığı nokta olan Köksalan Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında 7 kişilik heyet inceleme yaptı.
Havadan drone ile de görüntü alan ekip, elektrik tellerini inceledi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 7

Fotoğraflama ve görüntüleme çalışması yapılan alandan heyet tarafından oluşturulacak raporla soruşturma şekillenecek.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 8

"HAK YERİNİ BULURSA BELKİ BİR NEBZE İÇİMİZ SOĞUR"

Yangında hayatını kaybeden Ubeydullah ile Abdurrahman Buğdaycı’nın yakını ve görgü tanığı İbrahim Eren, “Bizim temennimiz, umudumuz bu olayın bir an önce netliğe kavuşturulması, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve hızlı bir şekilde bu zarar ve ziyanımızın karşılanması. Şu anda gerçekten köylüler olarak hem canımız yandı hem de içimiz yanıyor. Maddi zararlarımız var. Giden canlar geri gelmeyecek belki ama zararlarımız telafi edilirse, hak yerini bulursa belki bir nebze içimiz soğur.” dedi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 9
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 10
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 11
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme - 12
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