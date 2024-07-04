Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciası: 7 kişilik bilirkişi heyetinden inceleme

"HAK YERİNİ BULURSA BELKİ BİR NEBZE İÇİMİZ SOĞUR"

Yangında hayatını kaybeden Ubeydullah ile Abdurrahman Buğdaycı’nın yakını ve görgü tanığı İbrahim Eren, “Bizim temennimiz, umudumuz bu olayın bir an önce netliğe kavuşturulması, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve hızlı bir şekilde bu zarar ve ziyanımızın karşılanması. Şu anda gerçekten köylüler olarak hem canımız yandı hem de içimiz yanıyor. Maddi zararlarımız var. Giden canlar geri gelmeyecek belki ama zararlarımız telafi edilirse, hak yerini bulursa belki bir nebze içimiz soğur.” dedi.