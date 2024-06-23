Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı

Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında can kaybı sayısı arttı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Zekiye Erdenli’nin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdenli’nin ölümüyle, yangındaki can kaybı sayısı 15’e yükseldi. Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavileri sürüyor. 15 kişinin yaşamına mal olan yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının elektrik direğinden kaynaklı olduğu iddia edildi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 1

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 2

Yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir yaşamını yitirdi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 3

Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu’na kesime gönderildi.

120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 4

Diyarbakır’da 8 bin 100, Mardin’de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 5

Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için Diyarbakır Valiliği’ne 3, Mardin Valiliği’ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 6

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 7

CAN KAYBI 15’E ULAŞTI

Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, tedavisi süren 3 kişiden Zekiye Erdenli, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından Erdenli’nin cenazesi, Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi’nde toprağa verildi.
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 8

BİLİRKİŞİ RAPORU: YANGIN ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAYNAKLI

Elektrik, Harita ve Ziraat Yüksek Mühendislerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti, yangın bölgesinde inceleme yaparak rapor hazırladı.

Raporda, Köksal Mahallesindeki yangının; Sigortalı ayırıcı direğinde sigorta yerine iletken tel sarılmış olduğu, iletken telinin koparak, yerdeki otları tutuşturması ve şiddetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldığı ifade edildi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 9

BAŞSAVCILIK RAPORU YETERSİZ BULDU, ARA RAPOR İSTEDİ

Savcılığa gönderilen bilirkişi raporu soruşturma dosyasına kondu. Ancak başsavcılık raporu yetersiz buldu.

Başsavcılık, 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı olayla ilgili etkin soruşturma yapılabilmesi için daha detaylı bir ara raporun hazırlanmasını istedi. Hazırlanacak yeni rapora göre, soruşturma genişletilecek.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 10

ÇİFTÇİLERİN KAYIP VE HASARLARINA YÖNELİK TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında çifçilerin kaybına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde: 

"Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı’nı etkileyen müessif yangın hadisesi çıktığı andan itibaren Bakanlığımızın İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personelimiz AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Çiftçilerimizin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmaları da tamamlanmıştır.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 11

Diyarbakır’da; Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7.900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6.789 dekarında anız, 1.111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1 adet traktör ve 14 adet sulama tesisi yanmıştır.

Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 12

Mardin’de;
Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7.000 dekarlık tarım alanının yandığı tespit edilmiştir. Bunun 4.000 dekarı hasadı yapılmamış buğday alanı, 3.000 dekarı anızdan oluşmaktadır. Ayrıca çiftçilerimizin bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur. Mardin’de ekiplerimize bildirilen veya tespit edilen hayvan kaybı bulunmamaktadır.

İl ve ilçe müdürlüklerimiz, bütün personeliyle bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimize destek olmayı sürdürecektir.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 13

Ayrıca yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir."

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 14
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı - 15
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