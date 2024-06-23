Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı
Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında can kaybı sayısı arttı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Zekiye Erdenli’nin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdenli’nin ölümüyle, yangındaki can kaybı sayısı 15’e yükseldi. Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavileri sürüyor. 15 kişinin yaşamına mal olan yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının elektrik direğinden kaynaklı olduğu iddia edildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.