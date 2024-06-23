Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı

Ayrıca yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir."