Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Diyarbakır-Mardin sınırında çıkan 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, bölgede yaptığı incelemede olay yeri raporunu tamamladı. Rapora göre yangının, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi sonucu çıktığı belirtildi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 1

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan, 15 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin inceleme ve hasar tespiti yapmak Hasar Tespit Komisyonu oluşturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 2

Komisyon, yangın bölgesinde 3 gün boyunca yaptığı incelemeleri rapor haline getirdi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 3

Hasar Tespit Komisyonu, Köksalan Mahallesi'nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde, yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesiyle başladığı kanısına vardı.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 4

İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hazırladığı olay yeri inceleme raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 5

Raporda ayrıca, 20 Haziran Perşembe günü saat 22.09'da itfaiyeye ihbar geldiği, saat 22.10'da ilk aracın Çınar İtfaiye Amirliği'nden hareket ettiği, itfaiye aracı saat 22.25'te yangın alanına ulaşarak müdahaleye başladığı, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar itfaiye grupları, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan toplam 28 araç ve 108 personelle 280 ton suyun yangın alanına sevk edildiği belirtildi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 6

Rapora göre, Köksalan Mahallesi'nde 302 keçi, 622 koyun öldü, 1627 dekar ekili alan, 10 dekar fıstık fidanı, 2 traktör, 19 sulama tesisi, 4 elektrik trafosu, 2 mibzer, 35 güneş paneli, 1 çapa makinesi, 1 pülverizatör, 2 gübre tankı, 10 nar ağacı, 1 gübre dağıtıcı, 140 ton saman zarar gördü.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 7

Raporda, yine Bağacık Mahallesi'ne ait 2 sulama tesisi ve 15 dekar badem fidanı, Yazçiçeği Mahallesi'ne ait 42 takım sulama sisteminin yandığına da yer verildi.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 8
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 9
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 10
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 11
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar - 12
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