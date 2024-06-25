Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Diyarbakır-Mardin sınırında çıkan 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, bölgede yaptığı incelemede olay yeri raporunu tamamladı. Rapora göre yangının, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi sonucu çıktığı belirtildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan, 15 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin inceleme ve hasar tespiti yapmak Hasar Tespit Komisyonu oluşturdu.