Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında itfaiye raporu: Çıkış nedeni elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar

Raporda ayrıca, 20 Haziran Perşembe günü saat 22.09'da itfaiyeye ihbar geldiği, saat 22.10'da ilk aracın Çınar İtfaiye Amirliği'nden hareket ettiği, itfaiye aracı saat 22.25'te yangın alanına ulaşarak müdahaleye başladığı, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar itfaiye grupları, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan toplam 28 araç ve 108 personelle 280 ton suyun yangın alanına sevk edildiği belirtildi.