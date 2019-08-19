Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları neden görevden alındı?
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. 3 kentin HDP'li belediye başkanları yerine il valileri başkan vekilleri olarak getirildi. İçişleri Bakanlığı belediye başkanlarının görevden alınmasına neden olan faaliyetleri ayrıntılı şekilde görsellerle paylaştı.
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Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına yönelik operasyonla ilgili, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertangörevlerinden uzaklaştırılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi.
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İçişleri Bakanlığı belediye başkanlarının görevden alınmasına neden olan faaliyetleri ayrıntılı şekilde görsellerle paylaştı.
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