Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2026 TOKİ kura takviminde Diyarbakır'ın tarihi belli oldu
16.02.2026 15:57
NTV - Haber Merkezi
Diyarbakır TOKİ kura çekimi için tarih araştırmaları başladı. 29 Aralık’ta başlayan TOKİ 500 bin konut kura maratonunda 16 Şubat itibarıyla toplamda 58 ilin kuraları çekildi ve hak sahipleri belirlendi. Binlerce vatandaşın büyük umutlarla beklediği çekilişlerde, Anadolu illerinin ardından gözler büyük nüfuslu şehirlere çevrilmeye başladı. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte bu haftanın il il güncel TOKİ kura tarihleri.
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları il il gerçekleşmeye devam ederken, gözler Diyarbakır'a çevrildi. Nüfusun Anadolu illerine göre daha yüksek olduğu yerlerde TOKİ kuraları daha geç çekiliyor. 16-22 Şubat takvimiyle birlikte ise yavaş yavaş büyük illere geçilmeye başlandı. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Diyarbakır için TOKİ kura takvimi, 16-22 Şubat takviminin duyurulmasıyla birlikte belli oldu. En yüksek konut bazlı kura çekimlerinin yavaş yavaş başlayacak olmasıyla birlikte gözler Diyarbakır için gerçekleşecek kura tarihine çevrildi.
Buna göre; Diyarbakır TOKİ kura çekimi 19 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Diyarbakır'da kura ile 12 bin 165 konutun hak sahipleri belli olacak.
16-22 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ
Yeni haftanın takvimine göre,
16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550,
17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633,
18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255,
19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165,
20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,
21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.