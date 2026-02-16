Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2026 TOKİ kura takviminde Diyarbakır'ın tarihi belli oldu

Diyarbakır için TOKİ kura takvimi, 16-22 Şubat takviminin duyurulmasıyla birlikte belli oldu. En yüksek konut bazlı kura çekimlerinin yavaş yavaş başlayacak olmasıyla birlikte gözler Diyarbakır için gerçekleşecek kura tarihine çevrildi.

Buna göre; Diyarbakır TOKİ kura çekimi 19 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Diyarbakır'da kura ile 12 bin 165 konutun hak sahipleri belli olacak.