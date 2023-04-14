Diyarbakır ve İstanbul'da iki ayrı operasyon: 332 gözaltı

Bakan Soylu, 10 ay önce ilkini başlattıkları kökünü kurutma operasyonlarında bugün 50’nci operasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “236 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bu saat itibariyle 201 şüpheliyi gözaltına aldılar.” diye konuştu.