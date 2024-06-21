Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 11 can kaybı, 78 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan 78 kişi etkilenirken alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş da öldü.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.