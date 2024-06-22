Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 12 kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan 78 kişi etkilenirken alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş da öldü.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 1

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 2

CAN KAYBI 12 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 3

DİYARBAKIR'DA 3 HASTA ENTÜBE

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle 78 kişinin de yangından etkilendiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 4

Sönen yangınlar için soğutma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 5

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 6

Bu arada, yangının etkili olduğu alan drone ile görüntülendi.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 7

Görüntüde, soğutma çalışmalarına katılan helikopterin Göksu Barajı'ndan aldığı suyu yangının etkili olduğu bölgeye taşıması, Diyarbakır ve Mardin'de yangından etkilenen alanlar görülüyor.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 8
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 9
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 10

YARALILARDAN BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralılardan Remzi Yılmaz da tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 11
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 12
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 13
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 14
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 12 can kaybı, 78 yaralı - 15
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