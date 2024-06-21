Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 29 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını kontrol altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerlikaya, iki ilde toplam 29 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 29 yaralı - 1

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 29 yaralı - 2

DİYARBAKIR'DA 3 ÖLÜ, 11 YARALI

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Çınar ilçesi Köksalan kırsal mahallesinde anız ve örtü yangını olarak başlayan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangında maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 11 yaralı vatandaşımızın tedavisi ise hastanelerde devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 29 yaralı - 3

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 29 yaralı - 4

MARDİN'DE 2 ÖLÜ, 18 YARALI

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesinde saat 22:15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır.

Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2️ vatandaşımız hayatını kaybetmiş,

Diyarbakır’da 1️1 vatandaşımız, Mardin’de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 29 yaralı - 5
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 29 yaralı - 6
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