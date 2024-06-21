Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 29 yaralı

MARDİN'DE 2 ÖLÜ, 18 YARALI

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesinde saat 22:15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır.

Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2️ vatandaşımız hayatını kaybetmiş,

Diyarbakır’da 1️1 vatandaşımız, Mardin’de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."