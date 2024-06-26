Diyarbakır ve Mardin’deki yangında yaralanan koyunlara huzur terapisi

"GETİRDİĞİMİZ GÜN YEMEDEN İÇMEDEN KESİLMİŞLERDİ"

Çiftlikte yaralı koyunların tedavisini sürdüren veteriner hekim Samet Tutar, koyunların sağlık durumlarının günden güne iyiye gittiğini belirterek, "Burada düzenli olarak serumları takılıyor, ilaç tedavileri uygulanıyor, yanık merhemleri sürülüyor. Kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Getirdiğimiz gün yemeden içmeden kesilmişlerdi. Şimdi tekrardan yemeye başladılar. Bu bizi çok mutlu etti. Biraz zaman geçtikten sonra meralarımızda otlatacağız. Göl kenarında olmamız onlara psikolojik açıdan iyi gelecek ve gölden su içebilecekler. Bir felaketin içerisinden çıktılar. Şu an ise rahatlamaya başladılar. Birçoğunun gözlerinden yaşlar akıyordu. Burayı sevgiyle bürüdük ve onlara huzur terapisi veriyoruz" diye konuştu.