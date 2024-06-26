Diyarbakır ve Mardin’deki yangında yaralanan koyunlara huzur terapisi
Mardin’in Mazıdağı ile Diyarbakır’ın Çınar ilçesi arasındaki bölgede çıkan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce hayvanın öldüğü yangında yaralanan koyunlardan bir kısmı tedavi için Adana’ya getirildi. Seyhan Gölü manzaralı bir çiftliğe yerleştirilen koyunların tedavisini yürütülüyor.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen yangında 15 kişi hayatını kaybederken yüzlerce hayvan da öldü.