Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 kiş yaralandı
Diyarbakır'da sis nedeniyle 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme kazalarda 21 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin düştüğü Bismil Köprüsü mevkisinde, sabah saatlerinde 2 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yenişehir İlçesi Seyrantepe Kavşağı mevkisinde de 16 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Diğer kazaysa Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi mevkisinde meydana geldi. 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.