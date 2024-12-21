Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 kiş yaralandı

Diyarbakır'da sis nedeniyle 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme kazalarda 21 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 kiş yaralandı - 1

Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 kiş yaralandı - 2

Görüş mesafesinin düştüğü Bismil Köprüsü mevkisinde, sabah saatlerinde 2 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyonet çarpıştı.

Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 kiş yaralandı - 3

Kazada yaralanan 7 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 kiş yaralandı - 4

Yenişehir İlçesi Seyrantepe Kavşağı mevkisinde de 16 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 kiş yaralandı - 5

Diğer kazaysa Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi mevkisinde meydana geldi. 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 kiş yaralandı - 6

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 kiş yaralandı - 7

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER