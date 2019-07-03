Diyarbakır'da 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi

Arazide yapılan aramada çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 63 kilogram esrar, 72 ayrı noktada toplam 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ile sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 25 bin metre su hortumu, su borusu ve su motorunun ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lice ilçesinde ele geçirilen Hint keneviri, 26 Haziran 2019'da ele geçirilen rekor sayıdaki kenevir miktarını da geçerek son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda bulunan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur."