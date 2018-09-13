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Diyarbakır'da 817 kilogram esrar ele geçirildi

İHA, Anadolu Ajansı

Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü 817 kilogram esrar ile 45 bin 876 kök kenevir ele geçirildi

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    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 817 kilogram esrar, 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ihbar üzerine, ilçeye bağlı Yalaza köyünde operasyon düzenledi.
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    Operasyonda toprağa gömülü 805 kilogramı toz, 12 kilogramı kubar olmak üzere 817 kilogram esrar, 45 bin 876 kök Hint keneviri, 401 AK-47 tüfeği ile 698 M16 fişeği ele geçirildi.
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    Kenevirler imha edildi.
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