Diyarbakır'da 817 kilogram esrar ele geçirildi
İHA, Anadolu Ajansı
Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü 817 kilogram esrar ile 45 bin 876 kök kenevir ele geçirildi
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1Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 817 kilogram esrar, 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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2İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ihbar üzerine, ilçeye bağlı Yalaza köyünde operasyon düzenledi.
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3Operasyonda toprağa gömülü 805 kilogramı toz, 12 kilogramı kubar olmak üzere 817 kilogram esrar, 45 bin 876 kök Hint keneviri, 401 AK-47 tüfeği ile 698 M16 fişeği ele geçirildi.
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4Kenevirler imha edildi.
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