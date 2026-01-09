Diyarbakır'da belediye otobüsü yolcu treni ile çarpıştı

09.01.2026 11:02

Diyarbakır'da belediye otobüsü, hemzemin geçitte yolcu treni ile çarpıştı. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde B.A. idaresindeki belediye otobüsü, Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda Dericiler Sitesi önündeki hemzemin geçitte Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı.

 

Kazada, otobüsün sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Yaralanan kadın sürücü ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trende ve belediye otobüsünde hasar oluştu.

 

Trendeki yolcuların başka bir trenle seyahatlerine devam edeceği öğrenildi.