Diyarbakır'da beş katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

20.11.2025 13:56

DHA

Diyarbakır'da beş katlı apartmanda yangın çıktı. Yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde beş katlı binada yangın çıktı.

 

Olay, Kaynartepe Mahallesi'nde 281'inci Sokak'taki beş katlı apartmanın son katında yaşandı.

 

Dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 13 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

 

Bunlardan beşi, ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.