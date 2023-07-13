Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı)
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Suriye uyruklu spor salonu işletmecisi H. B.’nin yaklaşık 2 bin üyeden topladığı paralarla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Sabah geldikleri salonu boş gören üyeler, polise giderek şikayetçi oldu.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren spor salonunun Suriye uyruklu sahibi H. B.’nin yaklaşık 2 bin üyeden 2 bin lira ile 6 bin lira arasında değişen aidat ücretlerini alarak kayıplara karıştığı öne sürüldü.