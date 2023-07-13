Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı)

Salonun üyelerinden Murat Kolakan ise spor salonuna bir buçuk ay önce kayıt olduğunu söyleyerek, “Dün akşam da burada spor yaptık. Burada birkaç kişi de oturuyordu. 4- 5 kişiydiler, yabancıydılar. Sabah çocuklar gelmiş, içeri bakmışlar, salon bomboş. Adam götürmüş, hiçbir şey bırakmamış. Duvarı da kırmış. Burada insanları kandırıyorsa tebrik ediyoruz. Daha ne diyelim helal olsun.” ifadelerini kullandı.