Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı)

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Suriye uyruklu spor salonu işletmecisi H. B.’nin yaklaşık 2 bin üyeden topladığı paralarla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Sabah geldikleri salonu boş gören üyeler, polise giderek şikayetçi oldu.

Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 1

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren spor salonunun Suriye uyruklu sahibi H. B.’nin yaklaşık 2 bin üyeden 2 bin lira ile 6 bin lira arasında değişen aidat ücretlerini alarak kayıplara karıştığı öne sürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 2

Bu sabah saatlerinde spora gelen üyeler, salonun arka tarafındaki duvarın kırık, spor salonunun içinin ise boş olduğunu gördü.

Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 3

H.B.’yi arayan üyeler ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla polise gidip şikayetçi oldu.

Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 4

2 katlı binanın sahibine de haber verildi. Binanın içini ve kırık duvarı gören bina sahibi şoka girerken, bir aylık salon kirasının da ödenmediği öğrenildi.

Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 5

Bir yıllık üyelik yapan Muhammet Efecan Esmer, duvarın kırılarak eşyaların alındığını belirterek, “Bir yıllık üyelik yapmıştım. 6 bin liraya anlaşmıştım. 2 taksitte anlaşmıştık. İlk taksidini ödemiştim. Bir TIR’la makineleri, her şeyi, buradan götürüyorlar. Aradığımızda ulaşamadık adama. Burada olduğunu zannetmiyorum.” diye konuştu.

Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 6

Salonun üyelerinden Murat Kolakan ise spor salonuna bir buçuk ay önce kayıt olduğunu söyleyerek, “Dün akşam da burada spor yaptık. Burada birkaç kişi de oturuyordu. 4- 5 kişiydiler, yabancıydılar. Sabah çocuklar gelmiş, içeri bakmışlar, salon bomboş. Adam götürmüş, hiçbir şey bırakmamış. Duvarı da kırmış. Burada insanları kandırıyorsa tebrik ediyoruz. Daha ne diyelim helal olsun.” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 7
Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 8
Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 9
Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 10
Diyarbakır'da binlerce liralık spor salonu vurgunu (Sabah gelen üyeler kapıda kaldı) - 11
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