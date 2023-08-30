Diyarbakır’da eğlence merkezi önünde silahlı saldırı

Diyarbakır’da E.Ö. isimli kadın, bir eğlence merkezinin çıkışında bacaklarından vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan E.Ö.’nün, ifadesinde azmettirici olduğunu söylediği S.Ç. gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli aranıyor.

Diyarbakır’da eğlence merkezi önünde silahlı saldırı - 1

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde E.Ö. isimli kadın, eğlence merkezinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olay, 27 Ağustos gecesi yaşandı.

Eğlence merkezinden çıkan E.Ö. isimli kadın, kapıda beklerken kimliği belirsiz kişi, belindeki tabancayı çıkarıp yanına geldi.

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Diyarbakır’da eğlence merkezi önünde silahlı saldırı - 2

Şüpheli, E.Ö.’yü bacaklarından vurup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’da eğlence merkezi önünde silahlı saldırı - 3

AZMETTİRİCİ OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.Ö.’nün ifadesinde, “azmettirici” olduğunu söylediği S.Ç.’yi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

Diyarbakır’da eğlence merkezi önünde silahlı saldırı - 4

Hakkındaki suçlamayı reddeden S.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, E.Ö.’yü yaralayan şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

E.Ö.’nün hastanedeki tedavisi de devam ediyor.

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