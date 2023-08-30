Diyarbakır’da eğlence merkezi önünde silahlı saldırı
Diyarbakır’da E.Ö. isimli kadın, bir eğlence merkezinin çıkışında bacaklarından vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan E.Ö.’nün, ifadesinde azmettirici olduğunu söylediği S.Ç. gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli aranıyor.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde E.Ö. isimli kadın, eğlence merkezinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Olay, 27 Ağustos gecesi yaşandı.
Eğlence merkezinden çıkan E.Ö. isimli kadın, kapıda beklerken kimliği belirsiz kişi, belindeki tabancayı çıkarıp yanına geldi.