Diyarbakır'da "Gölge" operasyonu: 120 saatlik görüntü izlendi, 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da hırsızlık şüphelileri, 55 kameradan 120 saatlik görüntü incelenerek tespit edildi. "Gölge" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da "Gölge" operasyonu: 120 saatlik görüntü izlendi, 9 kişi tutuklandı - 1

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde iş yerlerindeki hırsızlık olayları üzerine çalışma yürüttü.

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Diyarbakır'da "Gölge" operasyonu: 120 saatlik görüntü izlendi, 9 kişi tutuklandı - 2

Ekipler, 55 güvenlik kamerasınca kaydedilen 120 saatlik görüntüyü inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

Diyarbakır'da "Gölge" operasyonu: 120 saatlik görüntü izlendi, 9 kişi tutuklandı - 3

"Gölge" adı verilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. İncelemede zanlıların çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Diyarbakır'da "Gölge" operasyonu: 120 saatlik görüntü izlendi, 9 kişi tutuklandı - 4

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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