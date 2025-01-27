Diyarbakır'da "Gölge" operasyonu: 120 saatlik görüntü izlendi, 9 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da hırsızlık şüphelileri, 55 kameradan 120 saatlik görüntü incelenerek tespit edildi. "Gölge" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde iş yerlerindeki hırsızlık olayları üzerine çalışma yürüttü.