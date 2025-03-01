imsakiye

Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Diyarbakır ezan vakitleri (İmsak, iftar ve teravih namazı saati) 2025 Diyarbakır İmsakiye

Mübarek Ramazan ayında Diyarbakır imsak vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri ilgi görüyor. Şehir sakinleri akşam ezanı ile iftarını açtıktan sonra camilerde teravih namazına duruyor. 2025 Ramazan imsakiyesine göre Diyarbakır'da bugün iftar saat kaçta açılacak? 1 Mart Diyarbakır iftar saati ve teravih namazı vakti...

Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Diyarbakır ezan vakitleri (İmsak, iftar ve teravih namazı saati) 2025 Diyarbakır İmsakiye - 1

Üç ayların sonuncusu Ramazan, 1 Mart günü başladı ve ilk sahurlar yapıldı. Diyanet, Müslüman aleminin beklediği 2025 imsakiye takvimini de paylaştı. Takvime göre Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır imsak ve iftar vakitleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Diyarbakır ezan vakitleri (İmsak, iftar ve teravih namazı saati) 2025 Diyarbakır İmsakiye - 2

DİYARBAKIR İFTAR SAATİ 1 MART

Diyarbakır'da akşam ezanı 18:19'da okunacak ve iftarlar açılacak.

DİYARBAKIR İMSAKİYE 2025

Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Diyarbakır ezan vakitleri (İmsak, iftar ve teravih namazı saati) 2025 Diyarbakır İmsakiye - 3

DİYARBAKIR TERAVİH NAMAZI SAATİ

Mübarek Ramazanda iftarlar açıldıktan sonra teravih namazı camilerde eda ediliyor. Diyarbakır teravih namazı 19:34'te kılınacak.

Bismil İftar Vakti

Çermik İftar Vakti

Çınar İftar Vakti

Çüngüş İftar Vakti

Dicle İftar Vakti

Diyarbakir İftar Vakti

Eğil İftar Vakti

Ergani İftar Vakti

Hani İftar Vakti

Hazro İftar Vakti

Kocaköy İftar Vakti

Kulp İftar Vakti

Lice İftar Vakti

Silvan İftar Vakti

Bağlar İftar Vakti

Kayapınar İftar Vakti

Sur İftar Vakti

Yenişehir İftar Vakti

Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Diyarbakır ezan vakitleri (İmsak, iftar ve teravih namazı saati) 2025 Diyarbakır İmsakiye - 4

UNUTARAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçtu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder.

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