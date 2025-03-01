Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Diyarbakır ezan vakitleri (İmsak, iftar ve teravih namazı saati) 2025 Diyarbakır İmsakiye

UNUTARAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçtu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder.