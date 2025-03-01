Diyarbakır'da iftara ne kadar kaldı? 1 Mart Diyarbakır ezan vakitleri (İmsak, iftar ve teravih namazı saati) 2025 Diyarbakır İmsakiye
Mübarek Ramazan ayında Diyarbakır imsak vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri ilgi görüyor. Şehir sakinleri akşam ezanı ile iftarını açtıktan sonra camilerde teravih namazına duruyor. 2025 Ramazan imsakiyesine göre Diyarbakır'da bugün iftar saat kaçta açılacak? 1 Mart Diyarbakır iftar saati ve teravih namazı vakti...
Üç ayların sonuncusu Ramazan, 1 Mart günü başladı ve ilk sahurlar yapıldı. Diyanet, Müslüman aleminin beklediği 2025 imsakiye takvimini de paylaştı. Takvime göre Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır imsak ve iftar vakitleri...