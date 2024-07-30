Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgada 67 yaşındaki Sıdıka Kaya hayatını kaybetti, 2'si yoldan geçen olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde sabah saatlerinde karşılaşan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki ailenin üyeleri, tartışmaya başladı.