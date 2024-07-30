Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgada 67 yaşındaki Sıdıka Kaya hayatını kaybetti, 2'si yoldan geçen olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - 1

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde sabah saatlerinde karşılaşan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki ailenin üyeleri, tartışmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - 2

SİLAH, BIÇAK, SOPA...

Tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - 3

Kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 7 kişi yaralandı, 3 araç da zarar gördü.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - 5

Yaralılar, müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - 6

2'Sİ AĞIR 6 YARALI VAR

Yaralılardan Sıdıka Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, 2'si ağır 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - 7

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - 8

Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - 9
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