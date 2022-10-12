Diyarbakır'da iki saatlik pusu: Aracına binerken vurdular

Diyarbakır'da aracına binmek için evden çıkan kişiyi, site bahçesinde 2 saat bekleyen husumetlileri vurdu.

Diyarbakır'da iki saatlik pusu: Aracına binerken vurdular - 1

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, site bahçesinde 2 saat pusuya yatan husumetlileri tarafından vuruldu.

Diyarbakır'da iki saatlik pusu: Aracına binerken vurdular - 2

Olay sabah saatlerinde Diclekent Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi.

Diyarbakır'da iki saatlik pusu: Aracına binerken vurdular - 3

Biri etrafı gözleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, husumetli oldukları İ.S’nin evinin bulunduğu site bahçesine saat 08.24’te gelerek beklemeye başladı.

Diyarbakır'da iki saatlik pusu: Aracına binerken vurdular - 4

Saat 10.39’da evinden çıkıp aracına doğru giden İ.S’yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak ateş etmeye çalıştı.

Diyarbakır'da iki saatlik pusu: Aracına binerken vurdular - 5

TABACA TUTUKLUK YAPTI

Tutukluk yapan tabancayı tekrar ateşleyen şüpheli, İ.S’yi bacağından vurdu.

Diyarbakır'da iki saatlik pusu: Aracına binerken vurdular - 6

Şüpheliler, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır'da iki saatlik pusu: Aracına binerken vurdular - 7

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İ.S'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Diyarbakır'da iki saatlik pusu: Aracına binerken vurdular - 8

Polis, kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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