Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan acı haber
03.02.2026 13:00
İHA, AA
Diyarbakır'da 13 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Nimet Kılıç'tan acı haber geldi. Ekipler, Nimet Kılıç'ın cansız bedenine ulaştı.
Diyarbakır'da 13 gün önce kaybolan Nimet Kılıç'tan acı haber geldi.
Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, iki çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması 13 gündür sürüyordu.
AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 303 personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, dokuz drone, iz takip ve kadavra köpekleri kullanılıyordu.
Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyordu.
Arama çalışmalarını 13 gündür sürdüren ekipler, bugün kadının cansız bedenine ulaştı.
NE OLMUŞTU?
Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.