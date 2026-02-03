Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan acı haber

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 303 personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, dokuz drone, iz takip ve kadavra köpekleri kullanılıyordu.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyordu.

Arama çalışmalarını 13 gündür sürdüren ekipler, bugün kadının cansız bedenine ulaştı.