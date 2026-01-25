Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan dört gündür haber yok

AFAD, jandarma ve bazı kurumlardan toplam 480 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, iz ve kadavra köpekleri ile 5 drone da kullanılıyor.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

Arazinin karla kaplı olmasından arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.